Thriller-Finale für Brandner besondere Geschichte

Direktes Duell am 23. Mai in Bullen-Arena

Das am letzten Spieltag (23. Mai) in der Bullen-Arena zu Gast ist. Wer im EM-Stadion in Wals-Siezenheim den Meisterteller in die Höhe stemmt, ist völlig offen, das Finish wird zum Thriller. Selbst wenn das Duo nicht aufsteigen kann - den Titel wollen sich nun beide krallen. „Deswegen wird man Sportler. So oft kriegt man die Chancen ja nicht“, betont der Salzburger Mittelfeld-Stratege bei Linz, Michael Brandner.