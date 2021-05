17-jähriger Autofahrer prallte gegen Reklametafel

Das war definitiv der falsche Parkplatz! Erst seit März hat ein 17-Jähriger aus Linz den Führerschein. Am Freitag überholte der junge Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit in Leonding zwei Autos, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit den Stahlpfeilern einer Reklametafel. Im Auto befanden sich noch zwei weitere Freunde (16 und 18). Alle drei wurden in das UKH Linz eingeliefert.