Linzer Jihadisten-Prozess endete mit Überraschung

Der Prozess in Linz war eine Neuauflage eines Grazer Verfahrens. Der Oberste Gerichtshof hatte dieses Urteil in einigen Punkten aufgehoben. Zentral war der Vorwurf der staatsfeindlichen Verbindung. Hauptbeschuldigter war der Imam eines muslimischen Vereines in Linz. Ihm wurde vorgeworfen, er habe dort als Vordenker einen „Standort und Stützpunkt des Islamischen Staates (IS)“ in Österreich geformt, junge Muslime radikalisiert und als Gotteskrieger angeworben. Mit ihm saßen zwei Vereinsmitglieder auf der Anklagebank.