Freisprüche und Haft im Linzer Jihadisten-Prozess

Verzweifelte Eltern als Zeugen

Der Prediger und zwei Mitglieder eines Vereins in Linz, der, so der Ankläger, „ein Stützpunkt und Standort des Islamischen Staats war“, sollen junge Muslime für den Kampf beim IS angeworben haben. Teilweise sind sie deshalb bereits rechtskräftig verurteilt. Verzweifelte Eltern solcher Gotteskrieger sagten als Zeugen aus. Die Angeklagten sollen aber auch die Absicht gehabt haben, die Demokratie in Österreich durch einen radikal islamistischen, totalitären Gottesstaat zu ersetzen. „Es ist in Österreich verboten, diesen Hass zu säen“, erklärt der Staatsanwalt, der hohe Haftstrafen forderte. Die Beschuldigten und ihre Verteidiger bestritten bis zuletzt die Vorwürfe.