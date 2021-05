„Ich lebe nur noch dank meiner Tochter Nina“

In Wels operiert

„Der Innsbrucker Professor war schon in Pension. Meine Tochter hat wieder recherchiert. Diesmal kam ich in die Lungenabteilung des Klinikums Wels-Grieskirchen“, erzählt Karin P.. Mithilfe eines zusätzlichen Ärzteteams vom Kepler Universitätsklinikum wurde die schwerkranke Patientin im Februar in Wels operiert.