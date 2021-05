Unbekannte ergaunerten in Osttirol alte Fenster

Die beiden unbekannter Männer gaben gegenüber der dort anwesenden Pflegerin eines 59-Jährigen an, dass sie mit dem Hausbesitzer vereinbart hätten, die alten, ausgebauten Fenster mitnehmen zu dürfen. In weiterer Folge luden sie die sieben Holzfenster (fünf Doppel-, zwei einfache Flügelfenster) in ihren Lieferwagen und fuhren davon. „Dem 59-Jährigen entstand ein Schaden in der Höhe eines niedrigen, vierstelligen Eurobetrages“, heißt es seitens der Polizei.