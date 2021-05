Traditionskaffeehaus Feurstein sucht neuen Pächter

Gastronomen haben Interesse an Weiterführung

Nun scheint diesem vielfach geäußertem Wunsch Rechnung getragen werden. Die Stadt arbeitet derzeit an einer Ausschreibung, um einen neuen Betreiber für das Café zu finden. In den kommenden Tagen soll die Ausschreibung veröffentlicht werden. Schon in den vergangenen Monaten haben Gastronomen ihr Interesse an einer Weiterführung des Cafés angemeldet.