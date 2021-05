Taskforce geht gegen Littering an Pipeline vor

An „geltende Spielregeln“ halten

Auch der Bauhof trägt sein Scherflein dazu bei, den Uferabschnitt sauber zu halten. So haben die Mitarbeiter bereits zusätzliche Abfalleimer installiert und machen auch verstärkt Einsatzfahrten, um diese zu leeren. Unterdessen appelliert Bürgermeister Michael Ritsch an diejenigen, die ihren Müll achtlos liegen lassen: „Ich habe Verständnis für junge Menschen, die nach dem langen Lockdown wieder vermehrt die Naherholungszonen aufsuchen, um dort soziale Kontakte zu knüpfen. Ich bitte aber gleichzeitig alle Nutzerinnen und Nutzer der Pipeline darum, sich an die geltenden Spielregeln zu halten.“