65.392 Seiten sorgen für heftigen Polit-Krach

Abertausende Mails, Blümel schrieb Brief

Der Inhalt des Ganzen: E-Mails. Und zwar viele. So wurde etwa jedweder aufzutreibende Mailverkehr zwischen ÖBAG-Chef Thomas Schmid in der türkis-blauen Periode ausgedruckt; auch andere zentrale Mitarbeiter werden nun derart durchleuchtet. In einem Brief an die rund 12.000 Finanzer erklärte Blümel, dass er so lange gezögert habe, weil er ihre Persönlichkeitsrechte habe schützen wollen.