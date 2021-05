Die Seifenoper im Finanzministerium

Gleich vorweg: Den großen, von der Opposition erhofften, ÖVP-Skandal, gibt es nicht. Kanzler Sebastian Kurz kommt in den Nachrichten von ÖBAG-Chef Schmid an zwei Vertraute kaum vor, vielmehr geht es um Ganggeflüster und menschlich-atmosphärische Stimmungsbilder. So schrieb der damalige Generalsekretär im Finanzministerium an seinen Mitarbeiter „Bist ein Bruder“. In anderen Protokollen mit seiner Sprecherin geht es um Dienstreisen. Nach Moskau will Schmid bei Minus 24 Grad Kälte etwa überhaupt nicht. Er schickt die Wettervorhersage an seine Assistentin und schreibt: „Das ist ein Alptraum (sic). Das überlebe ich nicht.“