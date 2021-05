Ärger über „geheime“ E-Mails aus Finanzministerium

Die am Donnerstag nach langem Hin und Her doch an die Parlamentsdirektion gelieferten 204 Ordner mit E-Mails aus dem Finanzministerium sorgen weiterhin für gehörigen Wirbel. Die ausgedruckten Mails wurden nämlich als „geheim“ eingestuft. Konkret bedeutet das, dass die Akten im Ibiza-U-Ausschuss nur hinter verschlossenen Türen besprochen werden können, auch dürfen die Abgeordneten anschließend nicht darüber berichten.