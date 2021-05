Frühsommer gibt ein kurzes Gastspiel im Mai

Zu einem - zumindest kurzen - Gastspiel lädt der Sommer 2021 an diesem Wochenende. So erwartet uns am Sonntag ein praktisch wolkenloser Himmel gepaart mit Höchstwerten von fast 30 Grad. Laut Experten vom Wetterdienst UBIMET dürfte der heurige Sommer überhaupt überdurchschnittlich warm ausfallen.