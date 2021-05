Eine Beraterin für über 200 hilfesuchende Frauen

„Todesdrohungen in unserer Arbeit Alltag“

Gewalt in der Familie – das ist das Hauptthema in der Beratung. „Die Beschäftigung mit Todesdrohungen ist in unserer Arbeit Alltag“, schildert Pawlata. Sie haben die jüngsten Frauenmorde nicht wirklich überrascht. Wo es an Aufklärung, Beratung und Zufluchtsorten in besonders bedrohlichen Situationen fehle, da könne das Schlimmste nur schwer verhindert werden, konstatiert die Expertin.