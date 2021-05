Wien öffnet wieder Gastro, Hotels und Kultur

Mehr Normalität auch wieder in den Schulen

Am 17. Mai könne man in den Schulen wieder normalen Präsenzunterricht ermöglichen - erfreulicherweise hätten sich in den vergangenen drei Wochen die Infektionszahlen auch in den Schulen stabilisiert. Erfreut zeigte sich Wiederkehr, dass auch in den Schulen die Testmöglichkeiten gut angenommen worden seien. Die Stadt wolle nun in weiteren Pilotschulen auf PCR-Testungen setzen, die genauen Details dazu wolle man in den nächsten Wochen bekannt geben.