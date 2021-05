Experte warnt vor genereller Öffnung am 19. Mai

Der Experte sprach sich auf Puls 24 dafür aus, die Gastronomie, aber auch Veranstaltungen und organisierte sportliche Betätigung vorerst nur im Freien zuzulassen: „Alles, was in Innenräumen ist, würde ich weiter nach hinten schieben, wenn es nicht dringend notwendig ist.“ Ansonsten befürchtet Wagner wieder ansteigende Infektionszahlen, die sich in weiterer Folge in den Spitälern niederschlagen könnten.