Was Wiener ab 3. Mai wieder dürfen und was nicht

In den Schulen gibt es bereits seit dieser Woche die Rückkehr zu Schicht- und Präsenzunterricht. Auch hier will Ludwig weiterhin langsam vorgehen, was die Öffnung angeht. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) sagte, im Bildungsbereich brauche man weiterhin ein gutes Sicherheitskonzept: „Ich bin sehr froh, dass in Wien so viel getestet wird wie sonst nirgendwo.“