Pro und Kontra: Schulöffnungen in der Pandemie

„Rasch Impfstoffe für Kinder organisieren“

Zudem kritisiert der Wissenschaftler, dass in den Volksschulen, wo Hygieneregeln am wenigsten eingehalten werden können, die am wenigsten aussagekräftigen Tests zum Einsatz kommen. Betreffend eine Umstellung gibt es aber Pilotprojekte, kontert das Ministerium. Sollte die Durchführung der Tests auch bei den Kleinsten funktionieren, sollen demnach alle Volksschulen im Juni auf die sensitiveren Tests umstellen. An die Politik appelliert Wagner, möglichst rasch auch Impfstoffe für Kinder zu organisieren.