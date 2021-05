Freibäder: Warten auf grünes Licht für Saisonstart

So wenig Gäste passen in ein Freibad

Wie schnell die Bäder schon bei 10 Quadratmeter Liegefläche an Land pro Person voll sind, hatte die „Krone“ im Sommer 2020 anhand des Schafbergbades in Wien vorgerechnet: Grün- und Freizeitfläche des Bades machen gesamt 38.877 Quadratmeter aus, abzüglich Böschungen, Büschen und Bäumen macht das unterm Strich 34.989 Quadratmeter. Somit durften sich damals maximal 3499 Personen gleichzeitig im Bad aufhalten - das an Spitzentagen schon einmal bis zu 12.000 Besucher zählt. Was die Anzahl der Personen betrifft, die gleichzeitig im Schwimmbecken sein durften, galten im Vorjahr sechs Quadratmeter Wasserfläche pro Badegast. Auch hier war der Spaß also bald vorbei.