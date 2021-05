Zahl der Neuinfektionen in Vorarlberg rückläufig

Der Trend der gegenüber Ende April rückläufigen Anzahl an Corona-Neuinfektionen hat sich in Vorarlberg auch am Mittwoch fortgesetzt. Laut Dashboard des Landes standen 93 Neuinfektionen 133 Genesungen gegenüber. Aktuell galten damit in Vorarlberg 1899 Personen als aktiv positiv, das waren 40 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen des Landes kam ein Corona-Patient dazu, damit benötigten neun Corona-Erkrankte Intensivbetreuung.