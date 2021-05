„Gute Noten“ für die Fachhochschule Vorarlberg

Gutes Abschneiden der Studiengänge

Hervorragende Ergebnisse erzielte der Bachelorstudiengang Informatik der FH Vorarlberg. Er wurde von den Studierenden in sechs von zehn Kategorien in die Spitzengruppe gereiht. Das heißt: Die Studierenden sind mit ihrer Studiensituation insgesamt sehr zufrieden und vergeben dafür hervorragende Notenwerte zwischen 1,3 und 2,3. Ebenfalls herausragende Rankings erzielte der Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege der FH Vorarlberg. Der Studiengang findet sich bei den folgenden Kategorien im Spitzenfeld: "Praxisbezug" (1,3), die Note 1,5 für die Infrastruktur (IT) und "Allgemeine Studiensituation" (2,0).