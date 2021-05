Freunde im Training, Gegner im Rennen

Zwei 17-jährige Vorarlberger mischen die heimische Mountainbikeszene ordentlich auf. Sowohl der Übersaxner Julius Scherrer, wie auch der Dornbirner Kilian Feurstein erwischten einen exzellenten Saisonstart und haben ihr Ticket für die Junioren-Europameisterschaft bereits in der Tasche. Das soll aber noch lange nicht alles gewesen sein: Bereits am Samstag will das Duo beim Junior World Series-Rennen in Albstadt (D) einen Schritt in Richtung WM-Teilnahme machen.