Gute Entwicklung hält an: Nur 1644 Neuinfektionen Kopieren

Exakt 1644 Neuinfektionen wurden seit Dienstag verzeichnet. Das sind etwas weniger als im Schnitt in der vergangenen Woche täglich gemeldet wurden, der Sieben-Tagesschnitt liegt bei 1676. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Mittwoch 131,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. In Summe wurden in der vergangenen Woche 11.729 Neuinfektionen verzeichnet.