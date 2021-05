Kurze Notrufnummer zum besseren Schutz für Frauen

Jede ermordete Frau ist eine zu viel. Allein 2020 verzeichnete Oberösterreich vier Femizide – die Negativ-Statistik blieb in den vergangenen Jahren traurigerweise „stabil“. Oberösterreichs Landespolizeipräsident Andreas Pils sagt: „Ausreißer gibt es kaum.“ Ein Täter hatte 2020 einen migrantischen Hintergrund. Der bereits im Vorjahr befürchtete Anstieg der häuslichen Gewalt durch die Corona-Maßnahmen zeichnet sich in der Statistik 2020 (noch) nicht ab. Pilsl: „Im laufenden Jahr zieht das mehr an, das spürt man jetzt schon.“