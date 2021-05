„Gastronomen und Touristiker besonders betroffen“

Zunahme bei Kokain

Einen Anstieg der Hilfesuchenden um 13 Prozent verzeichneten die Clean-Beratungsstellen. Dass die drei Clean-Standorte und damit die ambulante Beratung immer mehr an Bedeutung gewinnen, zeigt insbesondere der Langzeitvergleich: 2020 wurden um 47,7 Prozent mehr Personen betreut also noch 2012. „Beim Konsumverhalten setzten sich die Trends der Jahre fort: Der multiple Substanzgebrauch bleibt vor Cannabis unangefochten an der Spitze. Minimale Zunahmen in den Leitdrogen gab es bei Kokain“, informierte Clean-Leiter Wolfgang Grabher.