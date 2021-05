Innviertler heben nun verstärkt Richtung USA ab

„Zuletzt war ich schon unrund“, verrät FACC-Vorstandschef Robert Machtlinger, der coronabedingt lange Zeit am Boden bleiben musste und in wenigen Tagen nach 14 Monaten zu seiner ersten Dienstreise in die USA abhebt. Müde machten ihn die vielen Videokonferenzen, viel mehr schätze er den persönlichen Kontakt. Der „Entzug“ geht nun auf einem einwöchigen Business-Trip zu Ende. Dabei wird Machtlinger die beiden Firmen-Standorte in Wichita und Montreal besuchen, dazu auch einen neuen Kunden, der im Corona-Jahr gewonnen werden konnte.