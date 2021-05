Mehr Sorgenfalten bei Jungen durch Pandemie

Was wichtig ist

Die Pandemie beeinflusste zudem die Lebensziele der Jugendlichen „in positiver Richtung“ – siehe Grafik. Gesunde Lebensführung rückte an die erste Stelle mit einem Plus von 45 Prozent, Work-Life-Balance (plus 40) oder ein harmonisches Familienleben (plus 39) belegen ebenfalls obere Ränge. Prestigeträchtige Ziele oder gesellschaftlicher Einfluss haben verloren.