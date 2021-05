Rheindelta: Freie Fahrt nur mit negativem Test

Kontrollen auch in Öffis

Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird kontrolliert. Der Schienenersatzverkehr, der wegen Gleisarbeiten zwischen Bregenz und St. Margrethen (Schweiz) eingerichtet ist, ist von den Maßnahmen ausgenommen. Allerdings wird während der zunächst einwöchigen Ausreisetestpflicht die Haltestelle am Postamt in Höchst nicht angefahren. Für Radfahrer und Fußgänger werden dieses Mal an den beiden Rheinbrücken L202 und L40 eigene Kontrollstellen eingerichtet. Diese neuralgischen Punkte werden täglich von jeweils rund 2500 Radfahrern, großteils Berufspendlern, frequentiert.