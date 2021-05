Was Sie vor dem Kauf eines E-Bikes wissen sollten

Front-, Mittel- oder Heckmotor?

Motoren werden an E-Bikes entweder an der Gabel, in der Mitte am Tretlager oder hinten an der Nabe verbaut. Der Vorteil von Heckmotoren liegt in der direkten Kraftübertragung auf das Hinterrad. Frontmotoren führen oft zu einer ungünstigen Verlagerung des Schwerpunkts und sind deshalb in der Regel nicht empfehlenswert. Üblicherweise sind E-Bikes mit Mittelmotor die beste Wahl, da sie das Fahrverhalten kaum beeinflussen und am zuverlässigsten sind.