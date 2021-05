Zahl der Intensivpatienten ist leicht gesunken

Dornbirn bleibt Hotspot

Am meisten Corona-Fälle gab es weiterhin in Dornbirn mit 230 (minus zwei zum Vortag), gefolgt von Feldkirch mit 175 (minus zwei). In Lustenau wurden 154 Corona-Fälle (plus drei) gemeldet, in der Landeshauptstadt Bregenz 114 (plus eins). 16 der 96 Vorarlberger Kommunen wiesen aktuell keine Infizierten auf.