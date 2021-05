Radarboxen für Raserstrecken nach Horrorunfall

Jetzt kam Zusage

Allerdings: Nach dem „Krone“-Bericht kommt endlich Bewegung in die Angelegenheit und eine Lösung ist in Sicht. „Die Humboldt- und die Dinghoferstraße sind beide Kandidaten zur Installierung von Radargeräten“, erklärt FP-Verkehrsstadtrat Markus Hein. In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Magistrats-Fachabteilung und der Polizei müssten aber zuvor noch Analysen getätigt werden, wo genau Tempo-Messboxen zu platzieren seien, damit sie den zur Verkehrssicherheit optimalen Lenkungseffekt ausüben.