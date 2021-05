Nach Horrorcrash Anrainer-Zorn über Linzer Politik

Unerträgliche Raserei

„Wir haben die Nase voll, die Verkehrssituation in der Humboldtstraße ist für uns nicht länger erträglich“, sagt Heli Schreder (79) von der Initiative Humboldtstraße. Der Horror-Crash hat bei den Anrainern des Linzer Blumauerviertels endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht. „Tempobolzereien stehen bei uns an der Tagesordnung. 80 km/h und mehr sind in der Humboldt- und Dinghoferstraße die Regel“, so Schreder.