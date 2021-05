19.500 Impfeinheiten stehen diese Woche an

Mit Blick auf den raschen Impffortschritt in allen Landesteilen erneuert die zuständige Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher ihren Appell an die impfbereite Vorarlberger Bevölkerung, sich jetzt im Online-Portal für eine kostenlose Impfung einzutragen: „Wenn Sie sich jetzt zur Impfung vormerken, erhalten Sie bald einen konkreten Impftermin!“ Zur kommenden Impfrunde, die am Donnerstagmorgen startet und bis Montagabend andauert, wurden über 19.500 Personen geladen, informiert Rüscher.