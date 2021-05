Im Sommer mit dem Bus durch das Lieser-Maltatal

Vormittags- und Nachmittagstouren

So werden von Montag bis Freitag eine Vormittags- sowie eine Nachmittagsbustour angeboten. „Die Gäste können sich etwa fünf Stunden an einem beliebigen Platz aufhalten und mittels Bus wieder zurück in ihre Unterkunft fahren.“ In der Regionskarte, die sich heuer noch Katschbergkarte nennt, ist übrigens das Angebot des Sommerbusses inkludiert. „Ziel ist es außerdem, auch in den Herbstmonaten so ein Angebot zu schaffen“, verrät Tourismuschef Ramsbacher.