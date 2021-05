Ansturm in Wien: Nach Lockdown lockten Rabatte

Öffnungen am 19. Mai: Außen hui, innen pfui

Voraussichtlich am Donnerstag will auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) endlich entscheiden, wie es am 19. Mai in Wien weitergeht. Was vermutet werden darf: Es öffnen die Schanigärten. Indoor-Lokale und Fitnessstudios bleiben zu.