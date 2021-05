In Wien und Niederösterreich endet die „Osterruhe“

Geplant waren sechs Tage, geworden ist es ein Monat - aber am Montag geht der Vorhang auch in Wien und Niederösterreich wieder auf, ist die „Osterruhe“ endlich zu Ende! Mit dem Ende des harten Lockdowns am Sonntag um Mitternacht dürfen Geschäfte und körpernahe Dienstleister am Montag wieder aufsperren, so wie im Rest Österreichs. Auch Museen und Freizeitbetriebe wie Zoos öffnen. Was Wiener und Niederösterreicher jetzt wieder dürfen - und was nicht, lesen Sie im krone.at-Überblick.