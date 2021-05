Diebe bestahlen pensionierten Polizisten

Da hatten sich die Kriminellen mit dem Falschen angelegt. Denn die beiden hatten eine ganze Reihe von kleineren Delikten auf dem Kerbholz. Nachdem der pensionierte Exekutivbeamte sich das Kennzeichen des Autos der Diebe notiert und seinen ehemaligen Kollegen zur erfolgreichen Fahndung verholfen hatte, stellten diese fest, dass das am Fluchtwagen montierte Kennzeichen in Kautzen im Nachbarbezirk Waidhofen an der Thaya gestohlen worden war.