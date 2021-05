Schubertiade sagt zwei weitere Konzertreihen ab

85 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland

Zum anderen kommen 85 Prozent der Gäste aus dem Ausland, die Hälfte davon aus Deutschland. „Diese wären je nach Herkunftsland mit vielerlei Problemen konfrontiert“, so Nachbauer. Eine pünktliche Heimkehr nach Süddeutschland - wo ab 22 Uhr eine Ausgangssperre gilt - wäre nicht mehr möglich. Zudem müsste in vielen deutschen Bundesländern eine mehrtägige Quarantäne in Kauf genommen werden. Nachbauer verblieb mit einem: „Wir freuen uns schon auf das Wiedersehen!“

Im Herbst sind noch zwei weitere Schubertiade-Konzertzyklen geplant: von 21. bis 29. August in Schwarzenberg und von 30. September bis 5. Oktober in Hohenems. Die Schubertiade hatte im vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie mit Ausnahme der Julikonzerte alle ihre Veranstaltungen absagen müssen.