„Wir wollen ein faires Finale der Meisterschaft“

Der Vorarlberger Fußballverband hat in der Vorbereitung auf das Restprogramm der Amateur-Meisterschaften (Beginn 19. Juni) ganze Arbeit geleistet. Wenige Tage, nachdem die Bundesregierung die Öffnung des Sports angekündigt hat, wurde der Spielplan bekannt gegeben. Nur noch die für die Aufstiegsplätze relevanten Partien werden nachgeholt, unbedeutende Spiele tor- und punktelos gewertet. „Damit haben wir die Gewähr, dass wir das Restprogramm auch durchbringen“, sagt VFV-Geschäftsführer Horst Elsner. Der Modus hat den Vorteil, dass auch der VFV-Cup (Damen und Herren) gespielt werden kann. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinals erfolgen schon am Mittwoch in der VFV-Geschäftsstelle.