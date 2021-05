Auf der Südautobahn: Raser mit 228 km/h „geblitzt“

Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Hartberg führten am Samstagabend auf der Südautobahn bei Loipersdorf Geschwindigkeitsmessungen durch, als plötzlich ein Auto an ihnen vorbeizischte: Das Lasermessgerät zeigte 228 km/h an - in dem Bereich gilt Tempolimit von 130.