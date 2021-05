Sigrid Maurer klagt die Tiroler Freiheitlichen

Das Posting in den Sozialen Netzwerken sorgte für mächtig Aufsehen. Die grüne Maurer veröffentlichte im November 2017 nach dem Abschied der Grünen aus dem Parlament auf Twitter und Instagram ein Bild, das sie mit Sektglas und Stinkefinger zeigt. Sie betonte damals, dass sie die mit dem Zusatz „to the haters with love“ online gestellte Aufnahme nicht aus Anlass des Ausscheidens der Grünen aus dem Parlament gepostet habe, sondern dass das eine klare Botschaft gegen Hasspostings gewesen sei, die sie im Zuge einer Sexismus-Debatte rund um Ex-Politiker Peter Pilz erhalten habe: „Das war keine Verabschiedung, sondern meine Antwort an all jene, die mich seit Tagen mit Hass eindecken.“