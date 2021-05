Triathlet Pauger bekam die Premieren-Dosis

„Man hat den Leuten im Dornbirner Impfzentrum schon angemerkt, dass es ein ganz besonderer Moment ist“, schildert Leon Pauger jenen Moment, als er am Donnerstag um kurz nach 19 Uhr als erster Vorarlberger den Vektor-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson verabreicht bekam. Gröbere Nebenwirkungen verspürte der 22-jährige Bregenzer, dessen großes Ziel die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist, am Tag danach nicht. „Ich hatte nur leichte Schmerzen rund um die Einstichstelle am Arm“, erklärt Pauger.