Sohn rettete Mutter im letzten Moment vor Flammen

Der Brand dürfte in der Küche der 77-Jährigen ausgebrochen sein – ihr Sohn, der in einem anderen Teil des Hauses wohnt, hörte sie plötzlich laut schreien und bemerkte daraufhin die Flammen. Und er reagierte blitzschnell: Der 56-Jährige alarmierte die Einsatzkräfte und stürzte sich in die Gefahr, um seine Mutter aus dem Gebäude zu retten. Die Pensionistin wurde vom Notarzt versorgt und schließlich mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung per Helikopter ins AKH nach Wien geflogen.