Arzt macht gegen neues Hotel neben Freibad mobil

Gmunden Die Pläne für die Errichtung eines Hotels mit 100 Betten direkt neben dem öffentlichen Freibad lassen in Vorchdorf die Wogen hochgehen. Der ehemalige Hausarzt Franz Preinstorfer hält das Projekt für völlig überdimensioniert und fehl am Platz. Mit einem Flugblatt an alle Haushalte bat er um Unterstützung.