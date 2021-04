Ein australische Bauarbeiter im Visier der Yankees

Mit der Verpflichtung von Pitcher Locky Southee hat Indians-Manager Wolfgang Pschorr einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Kaum in Dornbirn angekommen, steht der „Aussie“ schon im internationalen Rampenlicht. Beim Derby in Hard tauchte einer von über 150 Scouts der New York Yankees - dem erfolgreichsten Baseballteam der Welt - auf, ließ den wurfgewaltigen und trickreichen Linkshänder nicht mehr aus den Augen.