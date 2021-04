Impfungen: Salzburg fünf Tage hinterher

Salzburg ist bei den verabreichten Corona-Impfungen weiter Schlusslicht in Österreich. Warum das so ist, darüber zerbrach sich die Landespolitik lange den Kopf. Denn stets wurde beteuert, dass alle Dosen, die ins Bundesland geliefert werden, auch den Weg in die Arme der Bevölkerung finden.