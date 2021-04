Zwei Kleinkinder drohten aus Fenster zu stürzen

Anrainerin schlug Alarm

Währenddessen öffnete eines der beiden unmündigen Kinder das Wohnzimmerfenster. Gegen 16.35 Uhr bemerkte eine Anrainerin ein am offenen Fenster sitzendes Kleinkind. Die Anrainerin erstattete daraufhin sofort via Notruf Anzeige bei der Polizei. Als die Polizisten eintrafen, saß der Zweijährige bei geöffnetem Fenster am inneren Fensterbrett, beugte sich immer wieder leicht hinaus und drohte auf den darunter liegenden Asphaltboden zu stürzen.