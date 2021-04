Gegen das Vergessen bei älteren Menschen

5000 Menschen betroffen

Im Burgenland sind über 5000 Menschen von Demenz betroffen. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Pensionistenverbandes Österreich, Helmut Bieler, will man im Burgenland gegen diese Entwicklung ankämpfen. „Wir wollen ein Signal setzen und verteilen in den kommenden Tagen 500 Rätselhefte an Senioren im ganzen Land“, so Landesrat Leo Schneemann.