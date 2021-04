Einbrecher verloren wertvolle Beute mit DNA-Spur

Jüngeren Zwei geschnappt

Am 1. März 2021 wollten der 26-Jährige und der 34-Jährige am Grenzübergang in Nickelsdorf aus Ungarn nach Österreich einreisen. Dort wurden die beiden Beschuldigten aufgrund der Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Leoben festgenommen. Diese Tätergruppe steht im Verdacht, seit dem Frühjahr 2019 zehn Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in der Steiermark, im Bezirk Leoben, verübt zu haben. Dabei erbeuteten sie Diebesgut von rund 60.000 Euro und es entstand Sachschaden von 5.000 Euro.