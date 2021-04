Grabstein der Sowjetunion

Allein schon die Nachricht über die Katastrophe hatte die Welt nicht aus der Sowjetunion erreicht, sondern erst nach 17 Stunden aus Schweden. Ich saß in der Redaktion, als die Information kam, dass sich dort das AKW Forsmark wegen erhöhter Strahlung automatisch abgeschaltet hatte. Als sich nach Überprüfung herausstellte, dass die Strahlung eine andere Ursache haben muss, kam aus Moskau noch immer kein Wort. Das hatte einen einfachen Grund: Sogar der Kremlchef wusste von nichts, und als Gorbatschow endlich informiert worden war („kleiner Unfall“), stand am Tag darauf noch immer nichts in den sowjetischen Zeitungen - während der radioaktive Niederschlag Zehntausende Menschen verseuchte.