Eisenstadt will bundesweit an Spitze marschieren

Zu Fuß gehen ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für das Klima. Die Landeshauptstadt will daher die Menschen verstärkt dazu animieren, kurze Wege auf Schusters Rappen zurückzulegen. Langfristig will die Stadt in allen Fragen der Fußgängermobilität zu einem österreichweiten Vorreiter werden.